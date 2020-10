한컴모빌리티, 'NH PE'로부터 100억 투자 유치

투자금으로 AI 예측 서비스 개발

[아시아경제 이진규 기자] 한컴MDS 자회사 한컴모빌리티는 NH투자증권 PE본부(NH PE)로부터 100억원의 투자를 유치했다고 6일 밝혔다.

지난해 2월 한컴그룹에 인수된 한컴모빌리티는 국내에서 유일한 사물인터넷(IoT) 공유주차 기업으로, IoT 센서를 통해 주차공간의 실시간 입·출차를 감지하고 정확한 주차공간 정보를 제공하는 공유주차 플랫폼 '파킹프렌즈'를 운영하고 있다.

한컴모빌리티는 이번 투자 유치를 통해 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 접목한 주차요금, 운영시간, 근거리 명소 등을 추천하는 AI 예측 서비스를 개발하는 한편, 이용자 확대를 위한 공격적인 마케팅을 추진해나갈 계획이다.

한컴모빌리티는 지난해 서울시 IoT공유주차 기업으로 선정돼 영등포구, 구로구, 중구, 송파구, 강남구 등 14개 서울시 자치구에서 공유주차 사업을 전개하고 있다. 또 부산시 진구, 광주시 북구, 남양주시 등과도 업무협약을 맺고 IoT공유주차 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 경기도 31개 지방자치단체와 6대 광역시로 서비스 범위를 확장해나갈 계획이다.

최천우 한컴모빌리티 대표는 "앞으로 기술을 더욱 고도화하고 다양한 분야와의 접목을 시도함으로써 서비스가 확장될 수 있는 토대 마련과 이용자 확대에 주력할 방침"이라고 말했다.

