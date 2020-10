北 총격 피살 공무원 아들, 文에 편지 "아빠 구하려 나라가 뭘 했나"

[아시아경제 정동훈 기자] 북한군의 총격에 의해 사망한 해양수산부 공무원 이모(47)씨의 아들 A군이 문재인 대통령에게 쓴 편지를 통해 '이모씨가 월북했다'는 정부의 발표가 사실과 다르다며 "아빠가 죽임을 당할때 나라가 뭘했냐"고 비판했다.

5일 이모씨의 친형 이래진씨(55)가 공개한 자필 편지에서 A군은 "수영을 전문적으로 배운 적이 없고 마른 체격의 아빠가 38㎞의 거리를, 그것도 조류를 거슬러 갔다는 것이 진정 말이 된다고 생각하시는지 묻고 싶다"며 "(아빠는) 제가 다니는 학교에 와서 직업 소개를 하실 정도로 직업에 대한 자부심이 높으셨다"고 말했다.

A군은 이씨가 월북했다고 판단할 수 있는 증거가 없다고 밝혔다. A군은 "출동이라는 직업의 특성상 집에는 한 달에 두 번밖에 못 오셨지만 늦게 생긴 동생을 너무나 예뻐하셨고 저희에게는 누구보다 가정적인 아빠였다"며 "나라에서 하는 말일 뿐 저희 가족들은 그 어떤 증거도 본 적이 없기 때문에 이런 발표를 믿을 수가 없다"고 썼다.

A군은 이어 "지금 저희가 겪고 있는 이 고통의 주인공이 대통령님의 자녀 혹은 손자라고 해도 지금처럼 하실 수 있겠습니까"라며 "시신조차 찾지 못하는 현 상황을 누가 만들었으며, 아빠가 잔인하게 죽임을 당할 때 이 나라는 무엇을 하고 있었는지, 왜 아빠를 지키지 못했는지 묻고 싶다"고 덧붙였다.

이씨는 지난달 21일 서해 연평도 인근에서 실종된 후 북한군의 총격을 받아 숨졌고 이후 시신까지 불태워졌다고 국방부는 발표했다. 우리 군은 이씨의 실종이 단순 사고가 아니라 월북으로 판단한다는 평가를 낸 바 있다.

