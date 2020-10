국립극단 '알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타' 낭독 공연

[아시아경제 박병희 기자] 국립극단은 오는 10~11일 오전 11시 백성희장민호극장에서 낭독 쇼케이스 '알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타(원작 박상영·각색 김연재·연출 임지민)'를 공연한다.

이번 낭독 쇼케이스는 신작 개발을 목표로 '알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타'를 낭독회 형식으로 선보이며 관객들의 다양한 의견을 듣고자 마련한 자리이다. 국립극단은 폭넓은 신작 개발을 위해 해외 고전을 원작으로 한 '페스트', '성', '1984'를 비롯해 김영하 작가의 '빛의 제국' 등 소설을 중심으로 한 다양한 작품으로 관객들과 만나왔다. 국립극단은 이번 박상영 작가의 작품 낭독 쇼케이스를 통해 한국 문학계의 최신 경향과 동시대의 뜨거운 이슈를 다루며 '소설의 무대화' 작업 경계를 한층 넓힌다.

'알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타'는 2018 젊은작가상을 받은 박상영 작가의 대표작으로 군에서 성소수자를 색출해 구속한 'A대위 사건'을 계기로 쓰여졌다.

연극은 자이툰 부대에서 처음 만난 현대 무용가 '왕샤'와 '나'의 이야기를 그린다. 주인공 '나'는 게이들의 현실을 그린 영화를 만들고자 하지만 혹평을 듣고 영화판에서 밀려난다. 왕샤 또한 현대무용계에서 인정받지 못한다. 뚜렷한 성공도 처절한 실패도 없는 이들의 평범한 삶의 이야기는 덤덤한 삶의 모습 속에서 끝내 사라지지 않는 청춘의 생기를 경쾌하게 보여준다.

이번 낭독 쇼케이스에는 권겸민, 권정훈, 김보나, 김세환, 박소연, 박용우, 이원준 등 배우 7명이 참여한다. 10일, 11일 오전 11시 백성희장민호극장에서 진행되는 낭독 쇼케이스 후에는 임지민 연출, 김연재 각색, 배우들과 함께 이야기를 나눌 수 있는 '예술가와의 대화'가 약 40분간 진행될 예정이다.

낭독 쇼케이스 입장권은 무료이며 6일부터 국립극단 홈페이지에서 1인 1매에 한해 선착순으로 사전예약할 수 있다. 본 공연은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 수도권 방역 강화조치에 따라 '한 칸씩 띄어 앉기 좌석'으로 운영된다.

