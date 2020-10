[아시아경제 오주연 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 8,500 등락률 +4.76% 거래량 2,707,275 전일가 178,500 2020.10.05 15:30 장마감 관련기사 현대차, 이시간 주가 +3.64%.... 최근 5일 개인 43만 17주 순매수코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속현대기아차, 미국·인도 V자 반등…선봉엔 SUV close 는 지난달 국내 6만7080대, 해외 29만3682대 등 총 36만762대를 판매했다고 5일 공시했다. 이는 전년동기대비 5.3% 감소한 것으로, 국내 판매는 33.8% 증가했고 해외 판매는 11.2% 감소했다.

