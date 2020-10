한국GM, 9월 수출 전년比 2배 늘어…트레일블레이저 누적 10만대 돌파

9월 내수 6097대·수출 3만4447대

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM이 9월 한 달 동안 총 4만544대(내수 6097대, 수출 3만4447대)를 판매했다고 5일 밝혔다. 내수 판매와 수출 모두 전년 동기 대비 증가한 가운데 특히 수출이 2배 넘게 뛰었다.

지난달 한국GM의 내수 판매는 지난해 같은 기간보다 17.9% 늘어난 6097대를 기록했다. 쉐보레 스파크가 2689대 팔리며 내수 실적을 견인했다.

트레일블레이저도 힘을 보탰다. 최근 블랙컬러 루프, 블랙 하이글로시 소재의 프론트 그릴, 블랙 알로이 휠을 새롭게 적용한 RS 미드나잇 패키지를 선보인 트레일블레이저는 지난달 1593대의 판매량을 올렸다.

수출은 전년 동기 대비 2배 넘게 증가한 3만4447대를 기록했다. 지난 7월부터 세 달 연속 증가세를 이어가는 모습이다. 쉐보레 트레일블레이저가 내수는 물론 수출에서도 실적 개선을 이끌고 있다. 트레일블레이저는 형제 차종인 뷰익 앙코르 GX와 함께 총 2만53대 수출돼 선적 개시 이후 월간 최대 기록을 세웠다. 트레일블레이저의 누적 수출대수도 총 10만대를 넘겼다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "쉐보레는 최근 프리미엄 외관 디자인과 오프로더 감성을 더한 2021년형 ‘리얼 뉴 콜로라도’를 출시하는 등 국내 고객들을 위한 제품 라인업을 적극 도입하고 있다"며 "트레일블레이저 등 쉐보레 제품을 향한 긍정적인 시장 반응을 바탕으로 상승 모멘텀을 이어가기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

