가을철 푸석해진 내피부...통장주의보 신상 모아보기

[아시아경제 조유진 기자] 건조하고 일교차가 큰 가을철 날씨로 한층 거칠어진 피부. 여름 폭염과 긴 장마로 고온다습한 날씨가 이어진데다 일상화된 마스크 착용으로 삼중고를 겪으면서 메마르고 푸석해진 피부 고민을 도와주는 신상템들을 소개한다.

LG생활건강 VDL의 '루미레이어 로지 퍼펙트 프라이머'는 피부에 두드러져 보이는 모공을 매끈하게 커버해준다. 피부 톤과 결보정, 스킨케어, 자외선 차단 기능까지 갖췄다.

피부에 바르는 순간 캡슐이 터지며 부드럽게 도포돼 피부의 붉은 기와 결점 등을 커버하고, 칙칙한 피부 톤을 은은하면서도 화사한 로지 빛으로 밝혀주는 것이 특징이다.

항산화 및 보습 작용에 효과적인 다마스크 장미꽃 수와 풍부한 보습과 윤기를 부여하는 로즈 앙플레라주 오일 등이 함유되어 피부를 건강하게 가꿔주고 오랜 시간 편안한 메이크업 상태를 유지시켜준다.

LG생활건강 숨37°의 ‘디어 옴므 퍼펙트 올인원 퍼밍 세럼’은 남성들의 안티에이징을 위한 올인원 세럼이다. 피부 건조함, 탄력 저하, 깊은 주름 등 다양한 피부 노화 현상을 고민하는 남성들의 피부고민을 해결해주는 주름과 미백 이중 기능성 안티에이징 세럼이다.

스킨, 로션, 에센스가 하나로 결합된 올인원 제품으로 번거로움없이 간편하게 스페셜케어가 가능하다. 자연발효의 정수인 싸이토시스®를 함유해 민감해진 피부를 진정시켜주는 것은 물론, 외부 환경으로 지친 남성 피부에 활력을 부여해준다. 또한 강력한 보습력과 피부 탄력 향상에 도움을 주는 엑토인 성분을 함유, 겨울철 칙칙하고 건조해지기 쉬운 피부 및 깊은 주름이 고민되기 시작하는 중년 남성 피부의 다양한 노화 증상을 효과적으로 케어해준다.

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 최근 론칭한 보습 전문 브랜드 라이크와이즈는 보습 성분인 저분자 히알루론산을 전 제품에 공통으로 사용했다. ‘수분 직배송’이라는 슬로건을 내세워 ‘젤’, ‘크림’, ‘밤’ 등 피부 타입에 맞춘 3가지 제형으로 출시됐다.

단순히 좋은 성분을 이용하는 것만이 아니라 기술을 사용해 피부의 근본적인 문제를 해결하는 것이 차별점이다. 미국 환경단체 환경워킹그룹(EWG)가 제안하는 그린 등급 원료를 사용하는 것은 물론, 화장품 성분 분석 앱인 화해가 언급한 20가지 유해 성분을 배제했다. 피부를 자극할 수 있는 인공적인 향도 지양했다.

아토팜이 20주년을 맞아 스페셜로 출시하는 ‘대용량 한정판 MLE 로션’은 48시간 보습 효과가 있는 ‘수분 보호막 로션’이다. 독자 개발 피부장벽 기술 MLE®가 피부장벽을 튼튼하게 만들어 준다. 이번 대용량 한정판은 기존 제품 대비 1.5배 용량을 업그레이드해 온 가족이 함께 쓰기 좋고, 잔량캡을 추가로 증정해 끝까지 알뜰하게 사용 가능하다. 부드럽고 산뜻하게 흡수되는 텍스처로, 얼굴뿐만 아니라 건조한 바디에 함께 사용할 수 있다.

