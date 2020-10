한글날 서울시내 집회 52건 신고 … 서울시, "원천 차단할 것"

[아시아경제 조인경 기자] 대규모 인파가 집결하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산되는 사태를 막기 위해 오는 9일 한글날에도 서울 광화문 등 도심에 경찰 버스를 동원한 차벽이 설치될 것으로 보인다.

박유미 서울시 방역통제관(시민건강국장)은 5일 브리핑에서 "이번 한글날에 52건의 10인 이상 집회가 신고돼 있다"며 "서울지방경찰청과 협의해서 원천차단을 위해 공동 대응할 계획"이라고 말했다.

박 통제관은 "집회의 자유와 함께 시민 생명과 안전도 우리가 지켜야 할 절대 과제"라면서 서울시의 대응 기조에 변화가 없음을 강조했다.

앞서 지난 3일 개천절 당시 도심 집회는 봉쇄했으나 관광지 등에는 인파가 몰렸다는 지적에 대해 박 통제관은 "연휴 이후 확진자가 증가할 가능성이 있어서 긴장하고 있다"며 "선제검사를 확대하고 강화할 것"이라고 말했다.

한편 서울시는 연휴 중 일요일이었던 4일 310명을 투입해 종교시설 505곳을 점검했고 그 결과 방역 수칙을 위반한 3곳을 적발했다. 시는 위반 내용을 검토한 뒤 고발 등 조처를 할 예정이다.

