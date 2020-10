KB증권, 미수상환 매도주식담보대출 서비스 오픈

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 미수상환 매도주식담보대출 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

미수상환 매도주식담보대출 서비스는 미수로 주식을 거래하는 고객들이 미수금 납입 당일 현금 미수금이 발생했을 때 매도주식담보대출 가능 금액 범위 내에서 자동으로 매도주식담보대출이 실행되어 미수금이 변제되는 서비스다.

미수 거래가 가능한 계좌는 잔고보다 더 많은 주문을 낼 수 있지만 현금 미수금 발생 시 매수일 포함, 3영업일 내에 미수금을 변제하지 않으면 미수동결계좌로 지정된다. 미수동결계좌로 지정되면 30일간 모든 증권사에서 미수 거래가 불가능하며, 보유 잔고 내에서만 거래해야하는 불편함이 생긴다.

하지만 미수상환 매도주식담보대출 서비스를 신청한 계좌의 경우, 미수 거래를 통해 미수금이 발생하더라도 미수금이 발생하는 당일 자동으로 매도주식담보대출을 실행하기 때문에 미수동결계좌 지정을 미연에 방지할 수 있고, 연체 이자보다 더 낮은 금리로 이용할 수 있어 고객들에게 편의성을 제공하는 서비스인 셈이다.

이홍구 WM총괄본부장은 "이번 서비스는 미수금 변제를 위해 주식 매도 후 매도주식담보대출을 매 번 따로 신청하던 불편함을 줄이고 미수동결계좌 적용 방지 및 연체이자발생 방지 등 전적으로 고객의 편의를 위해 준비했다"며 "앞으로도 대출 관련 서비스를 고객의 편의에 맞춰 개선해 나가도록 노력할 것"이라고 말했다.

