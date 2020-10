바레인 왕자 올해 히말라야 첫 등정 성공

네팔정부, 코로나19로 히말라야 폐쇄했다 재개방

[아시아경제 권재희 기자] 바레인 왕자가 참여한 등반팀이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 일시 폐쇄됐다 재개방된 네팔 히말라야 올해 첫 등정에 성공했다.

5일 AFP통신에 따르면 바레인 왕자 등반팀은 전날 히말라야 로부체봉 정상(6119m)를 밟았다.

이 팀은 바레인 왕자 샤이크 나시르 빈 하마드 알 할리파를 비롯해 왕실 경호원, 영국인 3명 등 18명으로 구성됐으며 히말라야 등산을 안내하는 도우미 셰르파 50여명도 동행했다.

다만 팀원 18명 모두가 정상에 올랐는지는 확인되지 않는다고 AFP통신은 전했다.

이들은 히말라야 로부체봉 정상에 이어 세계에서 8번쨰로 높은 마나슬루봉(8163m)에 도전할 예정이며, 내년에는 세계 최고봉 에베레스트(8848m)에 오를 계획이다.

바레인 원정대는 지난달 중순 네팔에 도착했으며 코로나19 방역 격리기간을 거친 후 등정에 나섰다.

한편 네팔 정부는 코로나19 확산을 막기 위해 지난 3월 하순 입산 금지령을 내렸다 반년만인 지난달부터 에베레스트 등에 대한 등반 허가를 내주고 있다.

다만, 외국인 관광객 입국은 여전히 금지된 상태에서 이번 바레인 원정대의 입산이 예외적으로 허가됐다.

현지 매체들은 바레인에서 4만명의 네팔 노동자가 일하고 있고, 바레인 왕실이 코로나19 봉쇄 기간 네팔 셰르파들에게 식량을 지원한 점 등을 고려한 조치라고 보도했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr