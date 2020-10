[특징주]셀리드, 국책과제 코로나19 예방백신 LG화학과 대량생산…백신주권 확립

[아시아경제 박형수 기자] 셀리드 셀리드 299660 | 코스닥 증권정보 현재가 48,450 전일대비 9,450 등락률 +24.23% 거래량 1,397,563 전일가 39,000 2020.10.05 12:38 장중(20분지연) 관련기사 셀리드, 검색 상위 랭킹... 주가 3.17%셀리드, 커뮤니티 활발... 주가 3.54%.셀리드, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.06% close 주가가 급등하고 있다. LG화학과 코로나19 백신 개발 및 생산을 위한 협력체계의 구축과 상업화 촉진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

5일 오후 12시32분 셀리드는 전 거래일 대비 19.74% 오른 4만6700원에 거래되고 있다.

셀리드가 개발 중인 코로나19 백신 'AdCLD-Cov19'의 개발 및 대량생산을 위한 협력체계의 구축과 상업화 촉진을 위해 LG화학과 협약을 체결했다.

앞서 셀리드는 지난 4월 'AdCLD-Cov19'백신의 개발을 개시했다. 연구용 'AdCLD-Cov19' 백신 후보물질을 제작했다. 영장류 시험결과 괄목할 만한 수준의 항원특이적 항체반응과 생성된 항체의 높은 수준의 바이러스 중화능력도 확인했다.

지난 8월 과학기술정보통신부가 지원하는 2020년도 4차 바이오 의료기술개발사업 중 신·변종바이러스대응 원천기술개발과제에 지원해 주관기관으로 선정됐다.

아데노바이러스 벡터에 기반한 코로나19 예방백신 후보물질을 개발해 임상에 진입시키고, 신·변종바이러스대응 원천기술을 계속 개발해 최근 지속적으로 등장하는 코로나19 변이바이러스에 대응하는 예방백신 후보물질을 확보할 계획이다.

강창율 셀리드 대표는 "코로나19 백신 대량생산 공정개발과 제품생산을 통해 신속한 백신 사업화가 가능할 것으로 기대한다"며 "국민의 불편함을 해소하고 정상적인 사회활동을 영위함과 동시에 위축된 국가경제 및 산업 활성화에 기여할 것"이라고 강조했다.

셀리드가 개발하는 아데노바이러스 벡터 기반 백신은 단회 투여로도 높은 수준의 항체반응을 유도할 수 있고 바이러스 특이적 T세포 기억 면역반응도 유도가 가능하다. 경제성과 효능, 접종용이성 측면에서 가치가 높아 크게 주목받고 있다. 현재 아스트라제네카, 존슨앤존슨 등의 다국적 대형 제약사와 중국의 칸시노에서 복제불능 아데노바이러스 벡터 기반 코로나 백신을 임상 개발하고 있는 점을 고려할 때 국내 제약사가 아데노바이러스 기반 코로나 백신을 개발하고 있다는 것은 백신주권 측면에서도 중요한 의미가 있다고 회사 측은 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr