車기자협회 10월의 차에 현대차 '신형 투싼' 선정

제품 실용성·내부 인테리어 등서 우수한 평가

[아시아경제 김지희 기자] 한국자동차기자협회는 올해 10월의 차에 현대자동차 '디 올 뉴 투싼'을 선정했다고 5일 밝혔다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 한 달 동안 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 이달의 차를 발표한다. ▲외부 디자인 ▲내부 인테리어 ▲제품의 실용성 ▲안전성 및 편의사양 ▲상품성 및 구매 의향도 등 5개 항목을 종합 평가해 후보 차량을 선발하고 위원회 임원의 투표를 거쳐 1대를 선정한다.

지난달 출시된 신차 중 랜드로버 올 뉴 디펜더, 볼보 신형 S90, 현대 신형 투싼이 10월의 차 후보에 올랐다. 이 가운데 신형 투싼이 20.3점(25점 만점)을 얻어 최종 선정됐다. 신형 투싼은 5개 평가 항목에서 평균 4.1점(5점 만점)을 기록해 전체 항목에서 우수한 평가를 받았다. 특히 제품의 실용성 항목에서 4.7점, 내부 인테리어와 안전 및 편의사양 항목에서 각각 4.3점을 받았다.

류종은 올해의 차 선정위원회 위원장은 “현대차 역사상 사전계약 당일 1만대를 처음 돌파한 스포츠유틸리티차량(SUV)인 신형 투싼은 3세대 플랫폼으로 넓은 공간과 향상된 주행 안전성을 제공한다"며 "혁신적이고 스포티한 디자인이 돋보이며 하이브리드와 가솔린, 디젤 등 세 가지 엔진 라인업으로 고객 선택의 폭을 넓혔다"고 밝혔다.

한국자동차기자협회는 지난해 5월부터 이달의 차를 선정해 발표하고 있다. 올해 들어서는 ▲기아자동차 K5 ▲제네시스 GV80 ▲더 뉴 메르세데스-벤츠 A-클래스 세단 ▲제네시스 G80 ▲현대자동차 올 뉴 아반떼 ▲르노 캡처 ▲더 뉴 아우디 A4 ▲올 뉴 푸조 2008 SUV ▲더 뉴 메르세데스-벤츠 GLB가 이달의 차에 올랐다.

