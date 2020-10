대교 교육서비스 한 곳에…플랫폼 ‘마카다미아’ 론칭

눈높이, 차이홍, 솔루니 등 대표 학습브랜드 한 곳으로 통합

학습 신청·신제품 출시·학습 진행과정 및 결과 등 모든 교육서비스 이용

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 주요 학습 브랜드 정보와 학습서비스를 한 곳에서 이용할 수 있는 교육서비스 플랫폼 '마카다미아(macadamia)'를 론칭한다고 5일 밝혔다.

이번 선보이는 플랫폼 이름은 '마이 아카데미아(My Academia)’의 줄임말이다. 배움과 성장의 기회를 제공받는 학습자와 다양한 교육서비스 등을 제공하는 공급자를 연결해 모두 함께 성장할 수 있는 플랫폼 공간을 의미한다.

마카다미아는 대교의 눈높이, 차이홍, 솔루니 등 대표 학습브랜드를 한 곳으로 통합해, 학습 신청 및 새로운 제품 출시 정보, 학습 진행과정 및 결과 등 대교가 제공하는 모든 교육서비스를 이용할 수 있다. 학부모는 아이들의 학습 진도와 학습 성취도 분석, 학습 계획 정보를 앱을 통해 쉽게 파악할 수 있고, 아이들의 출결 현황도 모두 확인 가능하다.

아울러 마카다미아는 학부모와 아이들에게 최신 교육 트렌드를 반영한 유익한 정보 공유를 위해 학습자 주변 최신 교육 정보 수신은 물론 커뮤니티, 선생님들과의 대화 공간도 마련했다. 24시간 오픈 교육상담 기능도 제공해 언제든 교육서비스에 대한 궁금한 사항을 상담 요청할 수 있다는게 대교 측의 설명이다.

마카다미아는 구글 플레이스토어에서 앱 다운로드로 이용할 수 있고, 홈페이지를 통해서도 이용 가능하다.

대교 관계자는 “아이들의 효율적인 학습과 올바른 성장을 위해 교육서비스 플랫폼을 선보이게 됐다”며 “마카다미아를 통해 학부모와 학습자는 물론 교육서비스를 제공하는 선생님을 비롯한 공급자 모두 함께 배우고 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

