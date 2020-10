세계적인 日 출신 디자이너 겐조, 코로나19로 별세

향년 81세



[아시아경제 권재희 기자] 패션의 본고장 프랑스 파리에서 일본 디자이너 중 처음으로 성공을 거둔 다카다 겐조가 4일(현지시간) 별세했다.

블룸버그통신에 따르면 겐조의 대변인이 그가 이날 프랑스 파리 인근 뇌이쉬르센의 한 병원에서 숨졌다고 밝혔다. 사인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 합병증인 것으로 알려졌다.

1939년 일본 효고현 히메지에서 7남매 중 다섯째로 테어난 겐조는 어릴 때부터 패션잡지를 읽는 등 패션에 대해 관심이 많았다고 한다.

겐도는 당초 고베대학교에 진학했으나 중퇴 후 분카패션대학에 들어가 패션공부를 하기 시작한다. 졸업 후 1964년 파리로 이주했다.

겐조는 프랑스 브랜드 레노마에서 보조 디자이너로 일을 시작해 1970년 서른의 나이로 부티크를 열었다.

시작은 미미했지만 그의 첫번째 컬렉션이 미국 패션잡지 보그에 소개되면서 유명세를 타기 시작했다. 1971년엔 뉴욕과 도쿄에서 컬렉션을 선보였고, 1976년에는 자신의 이름을 딴 브랜드를 선보였다.

여성 컬렉션으로 디자이너 생활을 시작한 겐조는 1983년 남성 컬렉션을 선보였고 1988년 향수를 출시했다. 겐조 향수병에 그려진 꽃은 겐조를 상징하는 아이콘으로 자리 잡았다.

1993년에는 루이뷔통모에헤네시(LVMH)에 자신의 브랜드를 매각한다.

이후 6년이 지난 1999년 겐조는 패션계 은퇴를 선언했다.

