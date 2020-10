[포토]김선갑 광진구청장, 추석연휴기간 비상근무 직원 격려

3일 광진구재대본, 종합상황실, 동서울버스터미널 등 현장 방문 근무직원 격려

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 3일 추석연휴에도 코로나19로 연일 비상근무를 하고 있는 직원들을 찾아가 격려했다.

먼저 추석연휴기간 동안 24시간 가동 중인 광진구재난안전대책본부와 종합상황실을 방문해 근무에 여념이 없는 직원들을 격려하고, 연휴가 끝날 때까지 최선을 다해줄 것을 당부했다.

또 김 구청장은 긴 명절연휴에 대비해 교통, 풍수해 등 추석 종합대책을 수립하고 비상근무 중인 관련 부서에도 방문해 직원들에게 감사 인사를 전했다.

이밖에도 유동인구가 많은 동서울버스터미널에 방문해 현장을 살피고 하차객 발열체크를 진행하고 있는 직원들을 격려했다.

김선갑 구청장은 “연휴기간에도 최일선에서 노력해주고 있는 직원들 덕분에 구민이 안심하고 추석을 보냈을 것으로 생각된다”며 “직원들의 노고에 감사드리며, 안전한 광진을 위해 모두가 조금만 힘을 내주시길 바란다”고 말했다.

구는 추석연휴기간 동안 ▲총괄반 ▲종합상황실 ▲교통대책반 ▲풍수해대책반 ▲공원대책반 ▲생활대책반 ▲의료대책반 등 총 740명으로 구성된 6개 대책반 및 종합상황실을 운영, 긴급상황에 대비하고 구민 불편을 해소하고 있다.

또 구는 오는 11일까지 코로나19 특별방역기간으로 지정됨에 따라 방역과 거리두기를 강화, 연휴기간 동안 다중이용시설을 대상으로 핵심방역수칙 준수여부를 점검하는 등 코로나19 확산방지에 최선을 다하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr