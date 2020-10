경찰 "한글날도 불법집회 통제" 경고…일부 보수단체 반발

[아시아경제 최은영 기자] 개천절 집회를 추진한 일부 보수단체들이 오는 9일 한글날과 토요일인 10일에도 집회를 이어가겠다는 입장을 밝힌 가운데, 경찰과 일부 지방자치단체는 이에 대해 엄정 대응한다고 밝혀 갈등의 불씨가 지속될 전망이다.

경찰은 오늘 집회에 이어 한글날에 예고된 집회에 대해서도 강경한 입장을 밝혔다.

집회를 강행할 경우 현재와 마찬가지로 차량과 인원에 대한 빈틈없는 단속을 진행하겠다는 방침이다. 또한 주말 불법 집회에 대해서도 같은 방식으로 차단하고 이를 어길 경우 엄단하겠다고 경고했다.

아울러 전라북도 등 일부 지자체는 한글날이 포함된 다음주 연휴에도 전세버스 2천109대의 디지털운행기록장치(GPS)를 전수조사해 수도권 운행여부를 확인한다.

수도권으로 가는 전세버스 집결지를 단속하고 불법집회 참석자에게는 300만원 이하의 벌금, 치료비전액 본인 부담 및 지역에 코로나19 전파 시 방역비 구상권 청구 등 강력한 조처를 할 방침이다

이에 단체 측은 "헌법 제 21조 언론·출판과 집회·결사의 자유를 틀어막았다"며 "어떠한 희생을 치르더라도 집회·결사의 자유를 지켜내겠다. 이달 9일과 10일에도 집회를 신고하고 금지통고를 받으면 소소을 제기할 것"이라 강력 반발하고 나섰다.

한편 3일 차량시위를 벌인 보수단체 '대한민국 애국순찰팀'은 9대의 차량을 일렬로 세워 윤미향 더불어민주당 의원과 조국 전 법무부 장관, 추미애 법무부 장관의 집 근처까지 행진을 벌인 뒤 해산했다.이들은 허가 조건대로 시위 중 창문을 열지 않고 구호도 외치지 않는 대신 경적을 울려댔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr