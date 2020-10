[아시아경제 이춘희 기자] 3일 오후 6시31분(한국시간) 일본 도쿄로부터 남쪽으로 300㎞, 지바현(혼슈) 지바 남남동쪽 251㎞에 위치한 하치조지마섬 인근 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 일본 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 33.50도, 동경 141.0도로 지진 발생 깊이는 70㎞다.

현재까지 인적 피해나 피해 규모는 알려지지 않았으며, 지진해일(쓰나미) 경보도 발령되지 않았다.

