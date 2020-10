실시간 방송 중이던 여성, 전 남편이 불 붙여 숨져… 가정폭력이 불러온 비극

[아시아경제 나한아 기자] 중국에서 인터넷으로 실시간 방송 중이던 여성이 전 남편의 잔인한 살해 행위로 끝내 숨지는 사건이 발생했다. 전 남편은 그녀에게 휘발유를 끼얹고 불을 붙여 심각한 화상을 입혀 끝내 숨지게 했다.

3일 중국 매체 홍성 신문과 AFP통신에 따르면 쓰촨성에서 왕훙(網紅·중국의 온라인 인플루언서)으로 활동하던 라무(拉姆·30) 씨가 지난달 14일 오후 8시 50분(현지 시각)께 자택에서 실시간으로 방송하던 중 살해됐다.

전 남편인 탕(唐)모씨는 실시간 방송 중이던 라무 씨에게 휘발유를 끼얹고 불을 붙였고, 라무 씨는 신체의 90% 이상에 심각한 화상을 입었다.

이후 라무 씨는 병원으로 옮겨졌고, 그녀의 팬들이 100만 위안(1억7천만 원)을 병원비로 모금했지만, 혼수상태로 사경을 헤매다 끝내 지난달 30일 숨을 거두었다.

AFP통신은 전남편이 라무 씨에게 폭력을 행사한 전력이 있었다면서, 이번 일로 중국 인터넷상에서 가정폭력에 대한 분노가 터져 나왔다고 전했다.

또 중국이 2016년에야 가정폭력을 범죄로 규정했지만, 시골 등에서는 지금도 가정폭력이 만연하고 제대로 신고가 이뤄지지 않고 있다고 지적했다.

이 사건 이후 중국 누리꾼들과 팬들 사이에서도 가정폭력에 대한 분노가 표출됐다. 라무 씨의 팬들은 더우인에 추모의 글을 남겼고, 수백만 명은 웨이보(중국판 트위터)에서 '라무 사건' 관련 해시태그를 달며 정의를 요구했다.

"왕훙 표시를 떼면, 불행히 가정폭력을 겪고 학대받은 보통 여성일 뿐"이라는 댓글은 2만 8천여 명의 공감을 받았다.

한편, 라무 씨는 중국 동영상 플랫폼인 틱톡에서 팔로워 수가 수십만 명이었던 스타였으며, 주로 요리나 산속 채집활동 등 일상생활 관련 영상을 올려왔다.

