[아시아경제 이춘희 기자] 다음 주(5~9일) 날씨는 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 기온이 10도 안팎으로 떨어질 전망이다.

3일 기상청에 따르면 다음 주 지역별 아침 기온은 서울 6~12도 등 대부분 지역에서 6~18도로 쌀쌀한 날씨를 보일 전망이다. 반면 낮 기온은 18~25도로 예상돼 내륙을 중심으로 낮과 밤의 일교차가 클 것으로 보인다.

특히 오는 6~7일에는 한반도 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 전국 대부분 지역의 아침 기온이 10도 밑으로 내려가 다소 추울 전망이다.

기상청은 "일부 중부 내륙은 서리가 내리고 강원 산지는 얼음이 어는 곳이 있으니 농작물 관리에 유의해달라"고 강조했다.

