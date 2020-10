1045억원 들여 2022년 준공

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 의창구 동읍 덕산리 800번지 일대 25만㎡에 덕산일반산업단지를 조성한다고 3일 밝혔다.

산업단지가 들어서는 곳은 국방과학연구소 기동시험장, 육군종합정비창과 가까우며, 방위산업 관련 기업을 우선 유치한다.

창원시·동양건설산업·정우건설·경남은행 등이 참여한 특수목적법인이 1045억원을 들여 2022년 12월 준공을 목표로 산업단지를 조성한다.

그린벨트 해제, 산업단지계획 승인·고시 등 행정절차는 모두 끝났다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr