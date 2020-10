"트럼프 확진, 당분간 달러강세로 작용…급격한 시장불안은 없을것"

[아시아경제 김은별 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받으면서 향후 미 대선일정은 물론, 국제 금융시장에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다. 한국은행 등 외환 당국은 이 사건이 환율 등 금융시장에 미칠 영향에 촉각을 세우고 있다.

전문가들은 트럼프 대통령의 코로나19 확진이 시장의 불확실성을 키우고 안전자산 선호 심리를 부추겨 대표적 안전자산인 달러 강세에 힘을 실을 것으로 보고 있다. 증상 정도에 따라 환율 변동 폭이 달라지겠지만, 미국 내 경기부양책 합의 가능성 등이 높아진 점을 고려할 때 트럼프 확진 이슈만으로 국제 환율·금융시장이 급등락할 가능성은 크지 않다는 분석이 우세하다.

지난 2일(현지시간) 트런프 대통령이 확진 판정을 받은 뒤 3일 뉴욕 외환시장에서 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장보다 0.14% 오른 93.71을 기록했다. 한국 관련 지표를 보면, 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 원화는 약세(-0.3%, 1167원)를 보였고 외평채 가산금리(+0.4bp, 45.2bp)와 신용부도스와프(CDS) 프리미엄(+0.9bp, 26.6bp)은 소폭 확대됐다.

주요 투자은행(IB)들은 앞으로 대선 및 추가 경기부양책 관련 불확실성이 매우 높아졌으며, 대통령의 증상에 따라 시장변동성이 증폭될 수 있는 만큼 진행상황을 면밀히 지켜볼 필요가 있다고 평가했다.

TD 증권은 "금융시장은 트럼프 대통령이 코로나19 확진 소식을 전한 직후 지난 며칠 동안 커졌던 추가 경기부양책 기대 약화, 대선 및 대통령직에 대한 불확실성 부각 등으로 리스크를 회피하려는 반응을 보였다"고 전했다. 이어 "앞으로 수주간 안전자산선호(금리 및 주가 하락, 미달러화 강세)에 주로 영향받으며 움직일 전망"이라고 내다봤다. 국제 금융시장 불확실성이 커지면 달러는 강세로, 금리와 주가는 하락하는 것이 일반적이라는 얘기다.

다만 일부에서는 코로나19 치료법 개선 등으로 트럼프 대통령이 빠르게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 증상 악화 시에도 위험자산 투매 등 심각한 시장불안 발생 가능성은 낮은 것으로 판단하고 있다. 씨티은행은 "과거 케네디 대통령 암살, 레이건 대통령 총격 사건 등이 일어났을 때에도 주식시장은 처음에 리스크 회피 반응을 보이다 빠르게 회복했다"고 밝혔다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr