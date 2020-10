조국, 자택 지나는 보수단체 차량집회 허용에…"이웃에게 죄송"

[아시아경제 나한아 기자] 법원이 조국 자택 인근을 행진하는 보수단체 차량집회 신청을 일부 허용하는 가운데, 조국 전 법무부 장관은 “감수하겠다”라면서도 “동네 이웃분들께 죄송하게 됐다”라고 말했다.

보수단체 애국순찰팀은 지난 1일, 조 전 장관 자택과 추미애 법무부 장관의 자택을 경유하는 9대 차량 집회를 신고했다. 경찰과 서울시는 이에 금지 통고를 내렸으나, 법원은 애국순찰팀의 집행정지 신청을 일부 받아들여 집회는 제한된 조건 안에 허용됐다.

조 전 장관은 2일 자신의 페이스북 올린 글을 통해 “집회의 자유는 헌법적 기본권이고, 애국순찰팀도 이 기본권을 향유할 수 있다는 취지일 것”이라고 말했다. 이에 그는 “공인으로서 법원의 이 판단, 감수한다.”라고 밝혔다.

한편 애국순찰팀은 3일 오전 경기도청~조 전 장관의 자택(서초구 방배 삼익아파트)~추 장관 자택(광진구 현대프라임아파트)까지 9대의 차량을 이용한 시위를 진행할 예정이다.

