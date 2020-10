코로나 75명 신규 확진…사흘연속 두자릿수 유지

[아시아경제 조유진 기자] 중앙방역대책본부는 추석연휴인 3일 0시 기준으로 국내 신종 바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 75명 늘어 누적 2만4027명이라고 밝혔다.

전날 63명과 비교해 신규 확진자 수는 12명 늘었지만 사흘 연속 두 자릿수를 유지했다. 수도권의 집단감염이 본격화한 8월 중순 이후 일일 신규 확진자는 400명대 중반까지 치솟았다가 이후 300명대, 200명대로 점차 감소하고 있다.

지난달 들어서는 26∼29일 나흘 연속 두 자릿수(61명→95명→50명→38명) 유지했고, 추석 연휴가 시작된 30일 113명으로 증가했다가 77명, 63명, 75명으로 다시 100명 아래로 내려왔다.

이날 신규 확진자 75명 가운데 지역발생이 52명, 해외유입은 23명이다. 지역사회에서 감염된 것으로 추정되는 지역발생 확진자는 전날(53명)보다 1명 줄었다.

확진자가 나온 지역을 보면 서울 25명, 경기 8명, 인천 7명 등 수도권이 40명이었다. 수도권 이외 지역에서는 부산 8명으로 가장 많았고 경북 2명, 대전·충남 각 1명 등이다.

주요 감염 사례를 보면 코로나19에 취약한 의료기관, 요양시설 등에서 확진자가 잇따르고 있다. 경기 부천시 차오름요양원과 관련해서는 총 4명이 확진됐고 부산 금정구 평강의원 사례에서 총 12명이 확진됐다.

이 밖에 경기 용인시 대지고-죽전고와 관련해 총 8명이 양성 판정을 받았고 부산 북구 그린코아목욕탕과 관련해 모두 11명이 확진됐다.

기존에 집단발병이 확인된 서울 강남구 대우디오빌플러스와 관련해서도 누적 확진자가 55명으로 늘었다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr