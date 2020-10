佛마크롱, 잇딴 테러 위협에 이슬람 극단주의와의 싸움 선언

[아시아경제 정현진 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이슬람 극단주의자들의 잇딴 테러 위협에 이슬람 분리주의에 대응하겠다면서 정교분리법을 더욱 강화하는 내용의 법안을 조만간 내놓겠다고 밝혔다.

2일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 마크롱 대통령은 이날 파리 교외 대규모 이민자 거주지역인 레 뮈로를 방문해 급진 이슬람주의에 대응해 프랑스의 가치를 지키겠다면서 이같이 밝혔다. 그는 1905년 종교와 정치를 공식적으로 분리하는 토대가 됐던 정교분리법을 더욱 강화하는 내용의 법안을 오는 12월 발표하겠다고 했다.

이 법안에는 학생들이 이슬람 극단주의에 세뇌당하지 않도록 사립학교의 커리큘럼에 대한 감독을 강화하고 건강 문제 외에는 어린이가 홈스쿨링을 받지 않도록 하는 내용을 담을 예정이다. 또 국가 보조금을 받는 지역사회 협회 등은 비종교주의, 프랑스의 가치에 대한 준수 등을 약속해야 한다.

이 외에도 마크롱 대통령은 프랑스 내 이슬람교가 사우디아라비아나 카타르, 터키 등 외부의 영향에서 벗어날 필요가 있다고 강조했다. 이를 위해 모스크(이슬람 사원)에 대한 외국의 재정 지원을 검증하고 이맘(이슬람 성직자)의 해외연수, 외국 설교자의 프랑스 영토 내 전도 등을 단속할 예정이라고 밝혔다.

마크롱 대통령은 "이슬람은 오늘날 이 나라에서 뿐만이 아니라 전 세계적으로 위기를 맞고 있다"면서 극단주의자들이 무슬림(이슬람교도) 인구가 유럽에서 가장 많은 프랑스 전역에서 개종자들을 세뇌하고 있다고 지적했다. 이어 이슬람 분리주의는 다른 모든 것보다 자신들의 법과 규칙을 우선하는 '반(反)사회'적 가치로 프랑스의 규칙을 무시하고 있다고 비판했다.

마크롱 대통령은 새 법안의 조치가 프랑스 내 무슬림들을 낙인찍거나 소외감을 느끼게 하려는 의도가 아니며 오히려 함께 살기 위한 능력을 개선하기 위한 것이라고 설명했다. 그는 "우리가 스스로 분리주의를 만들었다"면서 "우리는 출신지에 따라 인구를 집중시켰고 다양성을 충분히 확보하지 못했으며 경제적·사회적 이동 역시 보장하지 못했다"고 말했다.

프랑스는 2015년 주간지 샤를리 에브도 테러 이후 급진 이슬람주의자들의 잇따른 공격으로 몸살을 앓고 있다. 지난달 25일에는 파리 11구 샤를리 에브도의 구사옥 인근에서 파키스탄 출신의 18세 남성이 이에 불만을 품고 흉기를 휘둘러 남녀 각 1명이 다치는 일이 발생하기도 했다.

