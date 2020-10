추석날 묘지에서 예초기 멘 체 발견된 50대 주검…벌초 중 심장마비 추정

경북 영천시 완산동 공동묘지서

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 추석날 경북 영천시 완산동에 있는 공동묘지에서 50대 남성이 예초기를 메고 숨진 채 성묘하러 온 가족들에 의해 발견됐다.

2일 영천소방서에 따르면 전날(1일) 오전 10시17분께 영천 완산동 봉정사 인근 야산에 있는 공동묘지 부근에서 추석을 맞아 묘지를 찾은 일가족이 친척인 정모(53)씨가 쓰러져 있는 것을 발견, 119에 신고했다.

구급대원이 현장에 도착했을 당시 이 남성은 예초기 동력 장비를 등에 메고 왼쪽으로 쓰러져 숨져 있었다. 이 남성은 지난달 30일 오후 3시께 벌초하러 간 이후 연락이 두절된 상태였다.

경찰은 정 씨가 추석을 맞아 혼자 벌초를 하다가 심장마비를 일으킨 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr