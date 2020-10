택배 온 줄 알고 '꾹', 추석 안부인사 반가워 '꾹' 눌렀다간

[아시아경제 최은영 기자] 추석 연휴를 맞이해 스미싱 문자 주의보가 켜졌다. 택배업체나 지인 사칭, 2차 재난지원금 지급 등으로 위장한 문자를 받으면 절대 클릭하지 말고 바로 삭제하는 것이 좋다.

스미싱은 문자메시지에 포함된 인터넷주소(URL) 클릭을 유도해 개인정보나 금융정보를 빼앗는 범행 수법이다.

URL을 클릭하면 자신도 모르는 사이에 악성 앱이나 휴대전화를 원격에서 조종할 수 있는 앱이 설치된다. 혹은 해당 URL에 접속하자마자 휴대전화에 악성코드가 설치되어 소액결제가 이루어질 수 있다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 올 추석 고향 방문보다 온라인 소통이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 안부 인사를 표방한 스미싱 사기에 더욱 주의해야 한다.

자녀로 속여 개인정보나 금융정보를 요구하고 문화상품권을 대신 구매해달라고 요청하는 신종 수법도 증가하고 있다.

택배 알림이나 2차 재난지원금 지급 등으로 위장한 문자도 주의해야 한다. 의심스러울 때는 택배사 홈페이지에서 직접 확인하는 것이 좋다.

이런 스미싱 피해에 예방하려면 출처가 불확실한 문자 메시지를 경계해야 한다. 가족이나 친지, 지인이 보낸 메시지처럼 보이더라도 URL을 함부로 클릭하거나 개인정보 요구 등에 순순히 응해서는 안 된다.

휴대전화나 PC에 백신을 설치하고 주기적으로 업데이트하는 것도 추천한다. 이동통신사나 보안업체에서 제공하는 스미싱 방지 앱을 설치할 수 있다. 휴대전화 보안 설정을 강화해 출처를 알 수 없는 앱 설치를 제한하는 방법도 있다.

스미싱 의심 문자를 받았거나 악성 앱 감염이 의심될 때에는 24시간 언제나 상담센터(☎118)에 문의하면 된다. 상담비용은 무료이다..

이미 스미싱 피해를 본 경우 송금·입금 금융회사 콜센터나 금융감독원 콜센터(☎1332)에 전화하면 해당 계좌 지급정지 요청과 피해구제신청을 할 수 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr