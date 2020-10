트와이스 5주년, 두 번째 정규앨범으로 '컴백' 예고

[아시아경제 최은영 기자] 그룹 트와이스가 26일 두 번째 정규앨범으로 컴백한다.

1일 자정 JYP엔터테인먼트는 트와이스의 공식 SNS 계정을 통해 트와이스의 새 앨범 티저 이미지를 공개했다.

오는 20일 데뷔 5주년을 맞는 트와이스는 지난 2017년 10월 30일 정규 1집 'Twicetagram' 발표한 뒤 약 3년 만에 두 번째 정규 앨범을 발매한다.

이와 관련 JYP 엔터테인먼트는 오는 5일부터 9일까지 공식 유튜브를 통해 트와이스 데뷔 5주년 기념 영상을 공개한다.

또 오는 11일부터 26일까지는 'Eyes opening week(아이즈 오프닝 위크)'으로 꾸며 트와이스의 새 앨범 티저들을 선보이는 등 컴백 열기를 달굴 예정이다.

앞서 트와이스는 'MORE & MORE'로 7월 가온차트 출고량 기준 누적 판매고 56만 3000장을 돌파하며 집계 사상 걸그룹 최다 판매량을 달성했다. 그룹 통산 106번째 음악 방송 1위를 거머쥐며 걸그룹 최다 음악방송 1위 기록도 세웠다.

한편 'MORE & MORE'는 지난 6월 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에 처음 진입한 바 있다.

