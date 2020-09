쿠폰 3종 적용 시 최대 50%

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 내달 1일부터 3일까지 사흘 간 '위메프데이'를 열고, 추석 기념 최대 50% 할인 쿠폰을 증정한다고 29일 밝혔다.

행사 기간 동안 위메프데이 상품을 구매하는 고객에게 3종 쿠폰을 제공한다. 먼저 최대 15% 장바구니 쿠폰, 최대 10% 카드사 쿠폰을 제공한다. 여기에 최대 25% 브랜드 쿠폰도 추가 지급한다. 모두 적용하면 최대 50%까지 할인 받을 수 있다.

특히 이번 행사에서는 가을·겨울 시즌을 위해 필요한 의류부터 생필품, 건강식품 등을 특가에 준비했다. 또 인기 브랜드만 엄선한 '브랜드관'도 선보인다. 유한킴벌리, 한샘, 매일유업, 아모레퍼시픽 4곳은 베스트브랜드로 참여한다. '초특가 타임딜' 행사도 진행한다. 타임딜은 0시, 9시, 16시 하루에 세 번, 4개씩 총 36개 상품을 선보인다.

