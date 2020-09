스톤헨지, '뷰티풀 모먼츠' 콜라주 공모전

[아시아경제 조유진 기자] 스톤헨지가 '뷰티풀 모먼츠' 캠페인의 콜라주 공모전을 개최한다고 29일 밝혔다.

스톤헨지는 '모든 여성의 아름다운 순간을 함께한다'는 의미의 뷰티풀 모먼츠 캠페인을 2016년부터 전개해왔다. 올해 캠페인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 달라진 일상에 지친 이들을 위로하고 포스트 코로나 시대를 살아갈 꿈을 응원하기 위해 마련했다.

만 18세 이상부터 지원 가능하며 오는 11월9일까지 자신의 꿈에 대한 이야기를 콜라주 기법이 들어간 작품을 제작해 홈페이지를 통해 제출하면 된다. 수상작은 11월16일에 발표된다.



이번 공모전은 총 1000만원 이상 상금이 배정됐다. 대상 수상자(1팀) 500만원, 금상(1팀) 200만원, 은상(2팀) 100만원, 동상(3팀) 50만원과 장려상 20팀에게는 스톤헨지 제품을 증정한다. 공모전 지원자 전원에게는 팀랩 전시 티켓 2매를 증정한다.

한편, 이번 공모전에 관련된 세부 정보는 스톤헨지 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr