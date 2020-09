김정은 사과 통지문 …'국정원-통전부' 비공개 라인으로 교환

[아시아경제 나한아 기자] 북한의 통일 전선부가 김정은의사과문을 청와대가 아닌 국정원으로 발송했다는 사실이 밝혀졌다.

지난 25일 서훈 청와대 국가안보실장은 피격 사건과 관련한 북한의 통지문을 공개한 후, 2시간 뒤 문 대통령과 김 위원장이 주고받은 친서를 공개했다. 해당 통지문은 박지원 국정원장이 직접 전달한 것으로 알려졌다.

남북한은 동·서해지구 군 통신선, 함정 간 핫라인, 판문점 채널 등 연락 채널이 있었으나 지난 6월 9일 북한이 이들 채널을 차단·폐기하겠다고 한 이후 먹통이 됐다.

정부는 23일 북한에 사실관계 파악을 요청하는 통지문을 발송할 때도 다른 관련 채널이 없어 유엔군사령부의 군사정전위원회를 통해야 했던 것으로 알려졌지만 이번 친서 공개로 인해, 남북은 청와대가 아닌 국정원 라인을 통해 비공개라인은 유지된 것으로 밝혀졌다.

한편, 앞서 오간 남북 정상 친서도 '국정원-통전부'라인을 통해 교환한 것으로 알려졌다.

