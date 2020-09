[아시아경제 성기호 기자] 조 바이든 미국 민주당 대선 후보가 도널드 트럼프 대통령이 오는 11월 대선 패배 시 소송 불사 등 불복 가능성을 시사한 데 대해 주의 분산용이라고 말했다.

25일(현지시간) 외신에 따르면 바이든 후보는 이날 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 패배하고도 이를 인정하지 않을 경우 어떻게 하겠느냐는 질문에 트럼프 대통령이 지면 백악관을 떠날 것이라고 말했다.

바이든 후보는 "이는 트럼프의 전형적인 주의 분산"이라며 "모든 사람이 선거가 합법적일지에 대해 의구심을 갖도록 만들려고 하고 있다"고 비판했다.

그는 트럼프 대통령의 태도를 "투표에 관해 무책임하고 터무니없는 공격"이라고 치부한 뒤 "우리는 우리가 과거 해온 것처럼 선거를 치를 것이라고 확신한다. 그리고 그(트럼프 대통령)는 떠날 것"이라고 말했다.

