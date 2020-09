[아시아경제 김봉주 기자] 배우 최수종이 딸 최윤서 씨와 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌고 있다.

최수종은 24일 인스타그램에 "가족사진 촬영 전 딸 최윤서 씨와 한 컷. 감사합니다"라는 메시지와 함께 사진을 올렸다.

흰 셔츠에 청바지를 맞춰 입은 부녀가 잘 어울린다.

최수종은 또 "가족사진 촬영 중.딸이 찍어준 롱다리 컷"이라며 의자에 앉아 있는 사진도 공개했다.

최수종이 공개한 딸 윤서 씨의 사진은 네티즌들의 폭발적인 관심을 받고 있다.

한편, 최수종·하희라 부부는 1993년 결혼해 슬하에 두 딸을 줬다.

하희라는 현재 방송 중인 tvN '청춘일기'에서 한애숙 역으로 열연하고 있다. 최수종은 최근 종영한 MBN '친한 예능'에 출연한 바 있다.

