이탈리아 대면 수업 시작…학생 절반 이상 등교

[아시아경제 이진규 기자] 이탈리아 일선 학교 상당수가 14일 대면 수업을 시작했다.

지난 3월5일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 사태로 학교 봉쇄 조처가 일제히 내려진 이후 6개월 만이다.

이탈리아 현지 언론 등에 따르면 등교하는 학생 수는 전체(830만명)의 67.5%인 560만명 정도다. 다만 전국 20개주 가운데 남부 풀리아·칼라브리아 등 7개 주는 방역 준비 차질로 개학을 최소 일주일 이상 뒤로 미루면서 전체 학생 가운데 3분의 1 정도는 집에 머물러 있는 상황이다.

이탈리아 정부는 9월 학기의 정상 수업 재개 방침을 정하고 방역 대책을 준비해왔다. 정부는 감염 예방을 위해 전국 학교 교실에 1인용 책상을 공급하기로 하고 학생 간 1m 이상의 안전거리를 두게 했다. 부족해진 수업 공간을 추가 확보하고, 교사 수만 명을 충원한다는 계획도 세웠다.

학생들은 등교 전 집이나 학교 입구에서 체온 검사를 받아야 하며, 6세 이상은 수업 시간을 제외하고 교내에서 의무적으로 마스크를 써야 한다. 일부 학교에선 수업 시간에도 교사와 학생 모두가 마스크를 착용해야 한다. 체육 등 신체 활동을 필요로 하는 수업은 마스크를 착용하지 않는 대신 학생 간 2m 이상의 거리를 유지해야 한다.

