[아시아경제 노우래 기자] 이미림(30ㆍNH투자증권) vs 넬리 코르다(미국) vs 브룩 헨더슨(캐나다).

이미림이 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 란초미라지 미션힐스골프장(파72ㆍ6799야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 2020시즌 두번째 메이저 ANA인스퍼레이션(총상금 310만 달러) 최종일 5언더파를 몰아쳐 코르다, 헨더슨과 동타(15언더파 273타)을 만든 뒤 오전 6시40분 현재 연장전을 기다리고 있다. 2017년 3월 기아클래식 이후 3년 6개월 만에 통산 4승째이자 메이저 첫 승을 노리고 있다.

