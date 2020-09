가족 또는 타 지역 확진자 접촉 등 강남구민 6명 코로나 확진

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에 4일 코로나19 확진자 6명이 추가로 발생했다.

이로써 강남구 누적 확진자는 209명으로 늘었다.

우선 압구정동 주민 두 명은 전날 확진 판정을 받은 강남구민과 함께 사는 가족으로 확인, 또 다른 압구정동 주민은 타 지역 확진자와 접촉으로, 개포동 주민은 후각소실 증상으로 강남구보건소에서 검체검사를 받은 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다.

또 다른 개포동 주민은 기침, 가래 등 증상으로 경기도 광명시보건소에서, 세 번째 개포동 주민께서 콧물 증상으로 삼성서울병원에서 확진판정을 받아 각각 이날 오후 강남구보건소로 이첩됐다.

강남구는 지역사회 감염을 최소화하기 위해 모든 자가격리자를 대상으로 격리에 들어가기 직전에 한 차례, 직후에 또 한 차례 검사를 실시해 코로나19 감염여부를 가려내고 있다.

정순균 구청장은 "2주간 자가격리가 끝난 분들은 증상이 없다고 하더라도 절대 안심하지 마시고, 자가격리 해제와 동시에 강남구보건소를 찾아 반드시 재검사를 받아주시길 바란다"고 말했다.

◇자가격리자 현황

4일 현재 강남구가 관리하고 있는 자가격리자는 1506명으로, 이 중 해외입국자가 754명, 국내접촉자는 752명다.

◇검체검사자수

강남구보건소 선별진료소 누적 검체검사자는 5만336명. 검사자 중 성북구 사랑제일교회 관련자가 85명, 서울 도심집회 관련자가 1171명.

전날 431명의 검사자 중 해외입국자가 55명, 국내 거주자는 376명.

이날 서울시 공공보건의료재단 자료에 따르면, 2일 0시 기준 서울시 전체의 인구 10만명 당 확진자 발생률은 41.79명이었다. 인구 10만명 당 확진자 발생률을 서울시 25개 자치구별로 비교해보니 강남구는 35.66명으로 전체 발생률보다 낮은 수준이었다.

구는 인구 밀도가 매우 높고 하루 경제활동 인구는 100만명에 이르고 있지만 2일 0시 기준 자치구별 발생률에서 16위를 기록하고 있다.

강남구의 발생률이 이처럼 낮은 것은 국내 세 번째 확진자가 강남구를 다녀간 지난 1월26일 비상근무체제에 들어간 이후 이른바 ‘조용한 전파’를 막기 위해 증상유무에 상관없이 선제적으로 검사를 시행해온 결과라고 할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr