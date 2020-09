[아시아경제 한진주 기자] 큐로홀딩스 큐로홀딩스 051780 | 코스닥 증권정보 현재가 680 전일대비 20 등락률 +3.03% 거래량 470,794 전일가 660 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-29일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일【전문가추천】 외인, 기관들이 '전기차 관련주'에 주목하는 이유 close 는 커피전문점 계열사 큐로에프앤비의 주식 881만9971주를 약 44억원에 추가 취득한다고 4일 공시했다. 큐로홀딩스의 주식 취득 후 큐로에프앤비 지분율은 39.5%가 된다.

회사 측은 주식 취득 목적에 대해 "계열회사의 재무구조 및 수익성 개선"이라고 밝혔다.

