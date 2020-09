[아시아경제 오주연 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 26,900 전일대비 700 등락률 -2.54% 거래량 736,455 전일가 27,600 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 두산밥캣, 건설기계 테마 상승세에 5.43% ↑두산밥캣, 中 소형 굴착기 시장 공략 본격화…현지서 직접 생산 두산밥캣,'코로나 직격탄' 2분기 영업이익 643억원…전년比 59.1%↓ close 은 박상현 대표이사 사임으로 스캇성철박, 박상현 대표이사 체제에서 스캇성철박 대표이사 체제로 변경됐다고 4일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr