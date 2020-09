애플, 페북이 우려한 'iOS 광고추적 차단 기능' 적용 연기

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 강화된 사생활 보호정책의 일환으로 올 가을 아이폰 운영체제 iOS에 적용하려던 추적 차단 기능의 도입을 내년 초까지 연기하기로 했다. 애플리케이션 개발자들이 대응할 수 있는 시간을 주기 위해서다.

경제매체 CNBC에 따르면 애플은 3일(현지시간) 페이스북과 다른 모바일 광고주들이 이용자의 모바일 활동을 추적하는 데 영향을 미칠 수 있는 iOS 기능의 변경을 내년 초까지 연기한다고 발표했다.

애플은 광고주들을 위해 기기마다 고유한 식별자인 IDFA를 부여하고 광고주들은 이를 활용해 아이폰ㆍ아이패드 이용자들의 검색 활동ㆍ앱(응용프로그램) 이용 기록 등을 추적해 맞춤형 광고를 보낸다. 다만 이 과정에서 이용자의 신원을 확인할 수 있는 개인정보는 공개되지 않는다.

하지만 애플은 사생활 보호 기능을 강화해 아이폰 이용자들이 어떤 앱을 처음 열었을 때 그 앱이 IDFA에 접근하도록 허용할지 선택할 수 있도록 하기로 했다. 이는 애플이 지난 6월 예고했던 것으로, 당시 페이스북은 아이폰 운영체제에 이 같은 기능이 포함될 경우 대표 수입원인 광고 매출이 반토막날 수 있다고 불만을 표시했었다.

애플은 "우리는 앱이 이용자들의 활동을 추적할지 말지를 이용자가 선택할수 있도록 하겠다고 약속했다"며 "개발자들에게 준비할 시간을 주기 위해서 내년 초부터 앱이 이용자들을 추적할 때 승인을 얻도록 할 것"이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr