CJ푸드빌, “뚜레쥬르에서 맛있는 가을 즐기세요”

[아시아경제 최신혜 기자] C뚜레쥬르가 가을 신제품을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번에 출시하는 제품은 총 9종으로 가을과 어울리는 밤, 고구마, 감자 등 재료를 듬뿍 담은 빵, 케이크, 선물류 등이다.

빵 대표 제품은 ‘쫀득쫀득 못난이 감자치즈’로 쫄깃한 감자 반죽 속에 감자 치즈 필링을 넣어 단짠 매력이 돋보인다. ‘마구마구 고구마’는 달콤한 고구마 크림과 고구마를 듬뿍 넣어 부드럽다. ‘앙! 호두버터 샌드’는 네모난 패스트리 속에 통팥 앙금과 호두버터 크림을 듬뿍 샌드하고, 윗면에는 호두 소보로로 고소함을 더했다.

밤톨 모양 케이크도 나왔다. ‘귀여운 당신은 밤 맛’은 폭신하고 달콤한 밤 생크림에 부드러운 밤 원물을 더해 풍부한 가을 맛을 선사하는 밤 맛생크림 케이크다.

상반기 히트작 ‘얼려먹는 메로나 아이스박스’의 인기를 이을 가을 선물류도 출시한다. ‘얼려먹는 꿀밤 아이스박스’는 꿀을 넣어 촉촉한 시트 사이에 달콤한 마롱 크림과 고소한 우유크림이 어우러진 제품으로, 차갑게 얼려 먹는 이색 아이스 디저트다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr