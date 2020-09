속보[아시아경제 허미담 기자] 2일 강원 화천군에 따르면 지역 내 첫 번째 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확진자의 밀접 접촉자로 분류돼 자가격리 중이던 50대 A씨가 이날 이뤄진 재검사에서 확진 판정을 받았다.

A씨와 그의 배우자 B씨는 지난달 20일 발생한 첫 번째 확진자의 밀접 접촉자로 분류된 이후 실시한 코로나 19 검사에서 음성 판정을 받은 뒤 자가격리 중이었다.

격리해제 하루 전인 이날 실시한 재검에서 A씨는 확진 판정을 받았고, B씨는 음성 판정을 받았다.

역학조사 결과 두 사람은 따로 식사하는 등 자가격리 수칙을 지켜온 것으로 확인됐으며, 자가격리 중이었던 까닭에 별다른 이동 동선은 없는 것으로 확인됐다.

화천군 보건의료원은 A씨를 원주의료원으로 옮기고 주거지를 방역 소독했다.

한편 A씨가 확진 판정을 받음에 따라 B씨의 자가격리 기간은 2주 더 연장됐다.

