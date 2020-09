[아시아경제 이동우 기자] 2일 전국 수련병원 소속 인턴·레지던트 등 전공의 휴진율이 85.4%로 집계됐다.

보건복지부는 이날 전공의 수련병원 200곳 가운데 152곳에서 근무 현황을 파악한 결과 소속 전공의 8700명 중 7431명(85.4%)이 근무를 하지 않은 것으로 확인했다고 밝혔다.

전공의와 함께 집단휴진에 동참하고 있는 전임의(펠로)는 2094명 중 621명(29.7%)이다.

전공의와 전임의는 의대정원 확대, 공공의대 설립, 한방첩약 급여화 시범사업, 비대면 진료 육성 등 4대 의료정책의 전면 철회 및 원점 재논의를 요구하며 지난달 21일부터 이날까지 13일째 집단휴진을 이어가고 있다.

전임의와 전공의, 의과대학생의 연대 조직인 젊은의사 비상대책위원회와 개원의가 주축인 대한의사협회는 이날 저녁 만나 전날 한정애 더불어민주당 정책위의장이 제시한 중재안을 두고 의견을 나눈다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr