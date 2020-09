경기 코로나 중환자 치료 병상 모두 소진…전문인력 부족도 심각

[아시아경제 이동우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 위중·중증 환자 급증하면서 경기도 내 중환자용 치료 병상이 모두 찬 것으로 나타났다.

경기도는 2일 오후 5시 기준 도내 병원의 코로나19 중환자 치료 병상 25개가 모두 사용 중이라고 밝혔다. 앞서 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 3개 병상을 즉시 사용할 수 있다고 밝혔지만 하루도 채 안 돼 가용 병상이 바닥났다.

지난달 5일 기준 34.6%였던 도내 중환자 치료 병상 가동률은 지난달 14일부터 코로나19가 재확산하면서 20일 91.3%로 치솟았다. 최근 연일 90%대를 기록해 사실상 한계에 도달한 상황이었다.

최근 중환자가 늘어난 데는 고령 확진자 급증의 영향이 큰 것으로 나타났다.

지난달 초 2주간(1∼13일) 20.5%에 불과했던 도내 60세 이상 일일 확진자 비율이 지난달 14일부터 연일 30∼40%씩 나오고 있다. 전날에도 신규 확진자 87명 가운데 40.2%(35명)가 고령층이다.

위중·중증 환자용 치료 병상 부족과 함께 중환자 치료 경력이 있는 전문 의료인력의 부족 상황도 심각하다. 확진자 치료를 위한 병원과 생활치료센터에서 최소 1개월 연속 근무가 가능한 간호사들의 도움도 시급하다고 지원을 요청했다.

한편 도가 지난달 20일부터 모집한 긴급의료지원단에는 지금까지 의료인력 831명(의사 13명, 간호사 369명, 간호조무사 182명, 임상병리사 62명, 방사선사 19명, 요양보호사 1명 등)이 신청했다.

