[아시아경제 이동우 기자] 카카오게임즈 기업공개(IPO)를 위한 일반 투자자 대상 청약이 경쟁률 1500대 1을 돌파했다.

청약 증거금 규모는 60조원에 육박, 사상 최대 청약 증거금 기록을 세웠다.

2일 금융투자업계에 따르면 1∼2일 주관사 3개사에 접수된 카카오게임즈의 일반청약 통합 경쟁률은 1524.85대 1로 마감했다.

청약 증거금은 58조5543억원이다.

이는 지난 6월 SK바이오팜이 세운 최대 증거금 기록(30조9899억원)의 2배에 육박하는 규모다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr