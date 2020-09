퇴원하자마자 기자회견 연 전광훈…"정부 사기극 실패…목숨 던지겠다"

[아시아경제 송승윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받고 입원 중이던 사랑제일교회 전광훈 목사가 2일 퇴원 이후 첫 일정으로 정부의 방역 실패를 비판하는 기자회견을 열었다.

전 목사는 이날 오전 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 열고 “(정부가) '우한 바이러스' 전체를 우리에게 뒤집어씌워서 사기극을 펼치려 했으나 국민의 현명한 판단 덕분에 실패한 것"이라고 주장했다. 전 목사는 이날 오전 입원 보름여 만에 서울의료원에서 퇴원했다.

정장 차림에 마스크를 착용하고 회견장에 들어선 전 목사는 “저와 저희 교회를 통해서 여러분께 많은 근심을 끼쳐드린 데 대해 죄송하다”고 말문을 열었다.

이어 "지난 1년 동안 이승만광장에 수천만명이 모여 문 대통령에게 1948년 건국 부정과 낮은 단계의 연방제 등을 사과하라고 요구했다"며 "답은 안 하고 틈만 나면 저와 우리 교회를 제거하려고 재개발을 선동했다. 이번에는 '우한 바이러스'였다"고 말했다.

전 목사는 "저는 정치가·사회운동가가 아니라 한국 교회를 이끄는 선지자 중 하나"라며 "한 달은 지켜보겠지만, 문 대통령이 국가 부정, 거짓 평화통일로 국민을 속이는 행위를 계속하면 한 달 뒤부터는 목숨을 던지겠다. 저는 순교할 각오가 돼 있다"고 주장했다.

사랑제일교회 측은 광복절 집회 이후 교회를 둘러싼 여론이 악화되자 지난달 17일 815집회참가자 국민비상대책위원회라는 이름의 단체와 함께 사랑제일교회 변호인단 명의의 첫 기자회견을 개최했다. 이후 이날까지 총 8차례에 걸쳐 연이어 기자회견을 열고 정부와 방역당국에 대한 비판을 이어가고 있다.

본격적인 고소·고발전에도 나섰다. 사랑제일교회 측은 지난 26일 대검찰청에 정세균 국무총리와 박능후 보건복지부 장관, 서정협 서울시장 권한대행을 직권남용, 강요, 예배방해 혐의 등으로 수사해달라며 고발장을 제출했다. 이 밖에도 자신들과 관련한 기사를 내보낸 일부 언론사를 명예훼손 혐의로 고소하기도 했다. 815 비대위도 정은경 질병관리본부장, 장하연 서울경찰청장, 박규석 종로경찰서장 등을 고발한다고 전날 기자회견을 통해 밝힌 바 있다.

서울시는 사랑제일교회를 상대로 조만간 구상권을 청구하겠다는 방침이다. 박유미 서울시 방역통제관은 전날 브리핑에서 사랑제일교회의 감염병예방법 위반에 따른 책임 범위와 배상액을 검토하고 있다고 밝혔다. 서울시에 따르면 시는 이달 초 소송을 제기하고 확진자 치료와 방역에 들어간 비용 및 건강보험공단 등 다른 기관의 구상권 청구 여부 등을 검토해 최종적으로 소송을 제기할 계획이다. 건보공단도 사랑제일교회 관련 확진자 진료비 가운데 공단이 부담한 약 55억원에 대해 부당이득금을 환수하거나 구상금을 청구하겠다고 밝혔다. 경찰도 사랑제일교회 측의 방역방해 행위를 집중 수사하고 있다.

아울러 사랑제일교회 주변 상인들은 사랑제일교회의 방역 비협조로 영업 손실 등 피해를 봤다며 전광훈 목사와 교회를 상대로 손해배상을 청구 소송을 준비중이다.

한편 사랑제일교회 관련 코로나19 확진자는 전날 정오 기준 총 1083명으로 늘었다. 광화문 집회 참가자 가운데 확진 판정을 받은 인원은 419명에 달한다.

