[속보]세종서 50대 여성 코로나19 확진…전날 남편도 확진 판정

속보[아시아경제 김가연 기자] 30일 세종시는 이날 고운동에 사는 50대 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이로써 세종 지역의 누적 확진자는 총 67명을 기록했다.

해당 확진자는 전날 확진된 60대 남성(세종 66번 확진자)의 배우자로 밝혀졌다.

보건 당국은 확진자의 감염 경로와 동선 등을 추적 중이다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr