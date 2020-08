[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산과학기술원(UNIST)은 8월 31일 자로 각 단과대학장과 주요 보직자를 임명했다.

입학처장에는 권태혁 화학과 교수가 임명됐으며, 공과대학장에는 김성엽 기계공학과 교수가, 정보바이오융합대학장에는 김동섭 산업공학과 교수가, 자연과학대학장에는 류동수 물리학과 교수가 각각 임명됐다.

