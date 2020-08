반나절 호캉스에 챙겨갈 멀티 뷰티템들

[아시아경제 조유진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 숙박 없이 반나절 동안 특급호텔의 서비스를 누리는 '반나절 호캉스'가 인기다. 도심이나 근교에서 즐기는 짧은 휴식인 만큼 가볍게 챙겨 갈 알차고 실속있는 멀티 뷰티템을 추천한다.

유세린 ‘더머토 클린 리프레싱 클렌징젤’은 파우치를 가볍게 해주면서 2차세안이 가능한 클렌징 제품이다. 베이스 메이크업 세정효과 뿐만 아니라 모공 속 노폐물, 미세먼지까지 제거해주며 히알루론산의 함유로 수분 밸런스를 맞춰 세안 후에도 피부 당김이 거의 없다.

단계는 최소화하고 피부 케어는 확실하게 하는 스킵케어 제품도 있다. 세럼카인드 ‘옐로멜로 드롭’은 마르멜로 잎 추출물 89% 함유돼 향균효과와 모공 케어에 효과적인 세럼이다. 산뜻한 제형이 여름철 유수분의 밸런스를 조절해주는데 효과적이다. 쫀쫀한 발림성으로 피부에 충분한 수분감은 부여하면서 마무리감은 산뜻해 여름철에 사용하기 좋으며 피부 케어를 챙기면서도 파우치 무게는 줄일 수 있다.

피부가 끈적이고 유분이 빠르게 올라오는 습한 날씨에는 파운데이션 보다 팩트를 추천한다. 짧게 즐기는 여행에서 메이크업을 수정하거나 또는 민낯에 올라오는 유분을 정리할 때 필요한 것은 파우더 팩트다. 에뛰드의 ‘피지쏙 팩트’는 컴팩트한 사이즈로 간단하게 챙기기 좋으며, 피지와 유분만 잡아주기 때문에 유수분 밸런스가 유지돼 건조하지 않은 피지 컨트롤이 가능하다. 또한 피지를 정리하면서 화장막을 유지해줘 피부가 한결 매끈해 보인다.

머릿결의 손상이 심하다면 씻어내지 않는 헤어팩을 추천한다. 루시스의 '크리스탈 헤어팩'은 씻어내지 않고 사용하기 간편한 제품이다. 트리트먼트 또는 컨디셔너의 단계를 줄이고 샴푸만 하고 어느정도 머리를 말린 후 헤어팩을소량 발라준 후 머리를 말려주면 부드러운 머릿결을 유지할 수 있다.

공병에 헤어팩 소량과 물을 넣어 희석해서 사용하면 헤어미스트로도 활용이 가능하여 간단하게 미스트만 파우치에 챙겨 수시로 사용하면 지친 모발에 생기를 줄 수 있다.

