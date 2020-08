동명대, “연구결과 버리지 말고 시장에 활용하자”

동남권실험실창업혁신단, ‘동남권 Mini I-corps’ 프로그램 진행

대학·연구소서 나온 연구 성과를 시장에 활용하는 프로젝트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 그동안 제대로 활용되지 않거나 사장돼 온 연구 결과물을 시장에서 되살리는 프로젝트가 동명대에서 진행되고 있다.

동명대는 동남권 대학 및 공공 연구실에서 나온 다양하고 새로운 연구 성과들을 시장에서 활용하도록 돕는 프로그램을 가동한다고 29일 밝혔다.

동명대 동남권실험실창업혁신단(단장 노성여)은 동남권역 대학 소속의 예비 창업팀과 관계자가 참석한 ‘2020 동남권 Mini I-corps 프로그램’을 지난 24일부터 시작해 9월 15일까지 진행한다.

지난 8월 24일부터 25일까지 부산 아쿠아팰리스호텔에서 부트 캠프를 열었고, 8월 26일부터 9월 14일까지 Interview Period를 거쳐 오는 9월 15일 마무리한다.

부트 캠프는 2020 동남권 Mini I-corps 프로그램의 시작을 알리는 초기 단계이다. 동남권 전담 창업교육 기획과 관리를 맡은 인스트럭터 박정배 대표와 중부대 이흥식 교수가 BMC(Business Model Canvas), Customer Discovery에 대한 교육을 했다.

코로나19 확산 방지를 위해 인터뷰, 피드백 등을 포함한 과정은 웨비나(웹 세미나) 형식으로 진행할 예정이다.

동명대 노성여 실험실창업혁신단장은 “성황리에 부트 캠프를 개최해 이후 진행될 단계의 초석을 다졌다”며, “코로나19로 대면 인터뷰가 온라인으로 진행되는 만큼 프로그램 효율성과 예비창업팀의 만족도를 높이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

동남권 Mini I-corps 프로그램은 동남권역 예비창업팀이 ‘I-corps 프로그램’을 사전에 직접 체험할 기회를 제공하고, 다음 해 우수 실험실창업탐색팀을 발굴하는 과정이다.

‘공공기술 기반 시장연계 창업탐색 지원사업(한국형 I-corps 사업)’이란 대학과 연구소가 가진 다양한 새로운 연구 성과들이 시장에서 빠르게 활용될 수 있도록 돕는 프로그램이다.

미국 NSF(National Science Foundation)의 과학기술 R&D 사업화를 돕는 프로그램을 벤치마킹한 사업으로, 실험실 창업팀을 선정해 1년간 지원하는 방식으로 점점 지원 규모를 넓히고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr