매킬로이와 캔틀레이 공동선두…우즈 55위

'PO 2차전' BMW챔피언십 둘째날 존슨과 마쓰야마 1타 차 공동 3위, 임성재 63위

[아시아경제 노우래 기자] 세계랭킹 4위 로리 매킬로이(북아일랜드)의 도약이다.

29일(한국시간) 미국 일리노이주 올림피아필즈골프장(파70ㆍ7366야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW챔피언십(총상금 950만 달러) 둘째날 1언더파를 보태 공동선두(1언더파 139타)로 올라섰다. 패트릭 캔틀레이가 공동선두 그룹에 합류했고, 'PO 1위' 더스틴 존슨(이상 미국)과 마쓰야마 히데키(일본)가 공동 3위(이븐파 140타)에 포진했다.

매킬로이는 3타 차 공동 4위에서 출발해 버디 5개와 보기 4개를 묶었다. 11, 13번홀 '징검다리 버디' 이후 14번홀(파4) 보기로 숨을 고른 뒤 16, 1번홀 버디로 리더보드 상단을 점령했다. 다만 나머지 8개 홀에서 보기 3개(버디 1개)를 범한 것은 아쉬웠다. 평균 드라이브 샷 비거리가 355.5야드를 날릴 만큼 장타력이 돋보였다. 1타 차 공동선두를 달리며 시즌 2승째이자 통산 19승째의 기회다.

캔틀레이가 2언더파의 데일리베스트를 앞세워 우승 경쟁에 뛰어 들었다. '넘버 1' 존슨도 1타를 줄여 'PO 2연승'의 호기다. 전날 선두였던 마쓰야마는 3타를 까먹고 주춤했다. 애덤 스콧(호주)이 공동 5위(1오버파 141타)에 올랐다. 타이거 우즈(미국)는 5타를 까먹어 공동 55위(8오버파 148타)로 밀렸다. 한국은 안병훈(29) 공동 45위(7오버파 147타), 임성재(22ㆍ이상 CJ대한통운)가 공동 63위(11오버파 151타)다.

