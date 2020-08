금호에이치티, 다이노나와 합병 추진…"코로나19 치료제 개발 속도"

[아시아경제 이민지 기자] 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 3,970 전일대비 915 등락률 +29.95% 거래량 41,634,767 전일가 3,055 2020.08.27 14:24 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 다이노나 진단키트 사업 부문 인수 추진“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”필룩스, 금호에이치티 지분 172억원에 매각 close 가 항체 신약 개발 전문기업 다이노나 다이노나 086080 | 코넥스 증권정보 현재가 7,200 전일대비 420 등락률 +6.19% 거래량 252,329 전일가 6,780 2020.08.27 14:44 장중(20분지연) 관련기사 다이노나, 코로나19 항체치료제 개발 본격화…220억 규모 유상증자에이프로젠, 이중표적항체 분석기술 국내특허 등록…항체분석 정확도↑코넥스상장사 다이노나, 24일 기업설명회 개최 close 와 합병을 추진한다고 27일 밝혔다.

금호에이치티는 이번 합병 추진을 통해 다이노나의 △면역항암제(DNP 002, DNP 005) 임상 진행 및 기술이전 △면역조절신약(DNP 007) 임상 진행 및 기술이전 △신종 코로나바이러스감염증(코로나19· DNP 002, 중화항체) 임상 진행 등 바이오 사업 전반에 걸쳐 한층 폭넓은 차원의 다각적 지원이 가능해질 것으로 보고 있다. 현재 금호에이치티는 다이노나 지분 18.74%를 보유한 2대주주다. 최대주주는 금호에이치티 모회사 에스맥으로 지분율은 24.40%다.

회사 측은 내년 초 부터 합병 추진 시기, 방법, 형식 등을 본격적으로 협의해 나갈 방침이다. 금호에이치티 관계자는 "다이노나가 보유한 파이프라인의 미래 가치가 관련 업계에서 높게 평가하고 있는 만큼 중장기 성장동력을 사업영역으로 갖추게 될 것"이라며 "다이노나 역시 이번 합병을 통해 경영 효율성을 높이고, 각종 신약 후보 물질 개발 성과를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

다이노나는 최근 식품의약품안전처로부터 항체 신약 'DNP002' 임상 1상 IND(임상시험계획)을 승인 받았다. 이 신약은 코로나19 등 급성호흡곤란증후군(ARDS) 치료제 개발도 병행 중인 다이노나의 신약 후보 물질이다. 이외에도 범부처신약개발사업단 및 산업부 과제로 선정된 다이노나의 또 다른 주력 파이프라인 류마티스 관절염 치료제 'DNP007' 역시 임상 1상을 준비 중이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr