금융당국, 은행 LCR 완화 내년 3월까지 연장

은성수 "대출만기 연장 등 금명 발표"

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 적극적인 금융지원을 위해 금융회사에 대한 일부 건전성 규제 완화 조치를 연장하기로 했다.

금융위원회와 금융감독원은 26일 금융위 정례회의에서 이 같은 내용의 '금융규제 유연화 방안'을 연장ㆍ보완하기로 했다고 밝혔다.

이에 따라 당초 다음 달 말까지였던 은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR) 완화(80%→70%) 및 통합 LCR 완화(100%→85%) 조치는 내년 3월 말까지 연장 시행된다.

종합금융투자사업자가 신규 취급한 기업 대출금에 대한 신용위험값 하향조정(0~32%→0~16%)) 조치의 기한도 올해 말까지로 3개월 연장된다.

증권사가 신규 취급한 기업 대출채권에 대해 영업용순자본에서 차감(위험값 100%)하는 대신 거래상대방별 신용위험값(0~32%)을 적용하는 조치도 마찬가지로 올해 말까지 연장된다.

금융당국은 또 KDB산업은행의 순안정자금조달비율(NSFR) 규제 유예 폭을 2021년 6월말까지는 10%포인트, 2022년 6월말까지는 20%포인트로 확대하기로 했다.

한편 은성수 금융위원장은 "그동안 금융권과의 지속적인 협의를 통해 대출 만기연장 및 이자상환 유예조치를 기존 방안대로 연장하는 데 공감대를 형성한 만큼 금명간 연장 방향에 대한 발표가 이뤄질 예정"이라고 말했다.

